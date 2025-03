Juventude contrata zagueiro do Grêmio e mantém otimismo na compra de atacante Ênio

Zagueiro de 23 anos será atleta do Juventude a partir de agora. Lucas Uebel / Gremio

O Juventude vai abrir a semana de estreia no Brasileirão 2025 ainda tentando fechar algumas contratações para a disputa da competição. No fim de semana, o Verdão acertou a compra do zagueiro Natã Felipe, de 23 anos, que estava no Grêmio. O jogador se apresentará nos próximos dias no Estádio Alfredo Jaconi.

Na negociação, o Grêmio manterá 40% dos direitos econômicos de Natã, enquanto o restante ficará com o Juventude.

Cria da base do Grêmio, Natã Felipe estava no elenco profissional desde 2022. Entretanto, nunca teve sequência de jogos e atuou em apenas duas partidas em 2025, quando o Tricolor entrou em campo com uma equipe reserva. Anteriormente, Natã foi emprestado ao Aimoré, onde fez um bom Gauchão em 2022.

Para a zaga, o Ju ainda conta com o afirmado Abner — que pode ser negociado na janela do meio do ano — Adriano Martins, Cipriano, Wilker Ángel, Kawan e Marcos Paulo.

A ideia dos dirigentes alviverdes ainda é a de contratar um volante e dois atacantes. O clube admite o interesse no camisa 9 Renato Kayser, do Fortaleza e estuda a contratação de Galego, artilheiro do Gauchão pelo Ypiranga.

Amazonas recusa oferta, mas Ênio deve ser contratado

O Juventude notificou o Amazonas na semana passada de que faria compra de 50% dos direitos federativos do atacante Ênio, um dos destaques da equipe de Fábio Matias nesta temporada. O Verdão ofereceu uma quantia aproximada de R$ 1,2 milhão, mas a proposta não agradou ao clube de Manaus.

O Juventude, porém mantém o otimismo e espera anunciar a aquisição do jogador ainda nesta semana quando deve haver a troca de documentos e assinatura de um novo contrato de três anos com o atacante.