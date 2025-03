Juventude encaminha compra de atacante Ênio junto ao Amazonas

Ênio está próximo de assinar novo vínculo com o Verdão. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude encaminhou a compra de 50% dos direitos federativos do atacante Ênio junto ao Amazonas. O atleta de 24 anos tinha contrato de empréstimo com o Verdão até o fim de 2025 e deve assinar um novo vínculo de três temporadas.

Ênio foi um dos destaques da equipe de Fábio Matias durante o Campeonato Gaúcho e despertou interesse de clubes como Atlético-MG e Athletico. Conhecedor das sondagens ao time de Manaus, os dirigentes do Juventude se anteciparam e abriram negociações para a compra de 50% do passe do atleta. Os valores não foram confirmados, mas devem ultrapassar a casa de R$ 1 milhão.

Segundo o diretor-executivo de futebol, Júlio Rondinelli, só falta a troca de documentos para a assinatura do novo contrato de Ênio com o Juventude.

Recentemente, os cofres do Verdão ganharam um aporte para investimentos ao receber pouco mais de R$ 4 milhões com a venda do atacante Erick Farias, ao Ulsan da Coreia do Sul.

A aquisição de Ênio junto ao Amazonas, no entanto, não significa que ele permanecerá no Alfredo Jaconi até o fim da temporada. Por outro lado, o novo vínculo e a multa que será estipulada em contrato permitirão que o Juventude possa fazer uma venda vantajosa do atleta no futuro.

Ênio tem 10 jogos pelo Ju em 2025, com um gol e uma assistência.