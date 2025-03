Juventude busca mais três contratações e estuda possibilidade de trazer goleiro do Figueirense

Ruan Carneiro atuou em dois jogos do Figueirense em 2025. Patrick Floriani / FFC/Divulgação

Além de admitir o interesse na contratação do centroavante Renato Kayser, do Fortaleza, o Juventude ainda busca outras duas peças para o começo de disputa de Campeonato Brasileiro, a partir do dia 29.

O diretor-executivo do futebol alviverde, Júlio Rondinelli, confirmou conversas com três atletas que podem reforçar o grupo de Fábio Matias.

— A gente tem pelo menos três jogadores como foco, com negociações em andamento, mas a gente depende muito do clube que detém os direitos. Algumas negociações não foram bem sucedidas pela concorrência, pelo atleta fazer uma outra escolha e é um direito do atleta — avaliou Rondinelli sobre a situação de Lelê, centroavante do Fluminense que não quis vir ao Alfredo Jaconi e acabou acertando com o Ceará.

Ainda de acordo com o dirigente, o clube busca mais um volante e dois jogadores para o ataque.

— No meio é mais uma peça para você agregar qualidade e ter mais uma opção para o treinador fazer as melhores escolhas. E as outras duas peças são para o setor ofensivo. A gente acha que ainda pode melhorar um pouco mais, pode dar mais opção para o Fábio Matias.

Goleiro Ruan Carneiro é oferecido ao clube

Nesta semana, o goleiro Ruan Carneiro, de 34 anos, do Figueirense foi oferecido ao Juventude. O clube ainda está analisando a viabilidade de trazer ou não o jogador, mas nenhuma proposta foi feita à equipe catarinense até o momento.

Ruan Carneiro atuou em dois jogos pelo Figueira em 2025 e perdeu a titularidade para Fabrício, ex-Inter.

Caso seja contratado ele viria, num primeiro momento, para ser o terceiro goleiro e disputar posição com Marcão no banco de reservas. O titular, Gustavo, se recupera de uma lesão, mas deve ficar à disposição para a largada no Brasileirão.

De acordo com o goleiro do Figueirense, não houve nenhuma proposta oficial do Juventude e ele segue treinando com os demais atletas do clube catarinense.