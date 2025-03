Seis tenistas brasileiras iniciam disputa do ITF W75 em Vacaria

A partir desta terça-feira (25), seis brasileiras entram em quadra no Complexo Santa Teresa, em Vacaria, em busca do título do ITF W75 , em mais um grande torneio internacional de tênis que a cidade da Serra recebe.

A porto-alegrense Gabriela Cé (485ª colocada no ranking WTA) vai enfrentar a chilena Fernanda Labrana (522). As paulistas Carol Meligeni (264), Thaisa Pedretti (660), Laura Pigossi (a melhor entre as brasileiras no ranking com o número175) e Ana Candiotto (593) terão pela frente a polonesa Katarzyna Kawa (219), a chilena Jimar Geraldine Gerald Gonzalez (947), a italiana Jennifer Ruggeri (657) e a argentina Victoria Bosio (578), respectivamente.