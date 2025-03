Com dois torneios internacionais de tênis feminino, Vacaria pode arrecadar até R$ 2 milhões com turismo esportivo

Medalha olímpica Laura Pigossi disputa os torneios em Vacaria Felipe Vargas / Divulgação

Vacaria é o palco de dois importantes torneios internacionais de tênis feminino durante o mês de março. O ITF W50 e o ITF W75 ocorrem nas sete quadras cobertas do complexo Santa Teresa. Atletas de países como Itália, Holanda, Estados Unidos, Ucrânia, Polônia, Argentina, Espanha, Grécia e, claro, do Brasil participam dos eventos.

O primeiro torneio teve início no sábado (15) e vai até o dia 23, com premiação de 40 mil dólares. Já o ITF W75 começa no sábado (22) e vai até o dia 30, com premiação de 60 mil dólares. A entrada é gratuita e a expectativa é de que mais de cinco mil pessoas assistam às competições.

Entre os destaques estão nomes como a francesa Leolia JeanJean (129ª colocada no ranking mundial), a argentina Julia Riera (146) e a brasileira Laura Pigossi (161), medalhista olímpica em Tóquio nas duplas femininas ao lado de Luisa Stefani.

De acordo com o diretor e um dos organizadores da competição, Luís Augusto Costa, a realização dos dois eventos na cidade, com mais de 200 atletas e comissões técnicas, deve gerar um recurso milionário para Vacaria em turismo esportivo durante os torneios.

— Faz girar muitos recursos porque elas mesmas, jogadoras e treinadoras, familiares, todos querem conhecer a cidade e vão passar 15 dias aqui frequentando restaurantes, pontos turísticos. Com essas mais de 200 pessoas que vêm para esse mundo do circuito do tênis, por esses 15 dias, calculamos que os dois torneios movimentam em torno de R$ 2 milhões — revelou Costa em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

Brasileiras fora da disputa

Convidada do torneio, a jovem tenista de Bento Gonçalves Pietra Rívoli, 16 anos, entrou em quadra nesta quarta-feira (19) e perdeu por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) para a experiente italiana Miriana Tona, 433ª do mundo.

Outra gaúcha esteve em quadra nesta quarta-feira e também levou a pior. Gabriela Cé, 485ª do ranking da WTA, enfrentou a grega Despina Papamichail, 255ª colocada e cabeça 8 do torneio. A brasileira perdeu por 2 a 0 (6/1 e 6/3).

Também nesta quarta-feira, Laura Pigossi (175ª do ranking e principal cabeça de chave do torneio) foi derrotada pela espanhola Alicia Herrero Linana (582ª), por dois sets a um (6/7, 6/3 e 2/6).

Com isso, Carol Meligeni, 264ª do mundo, é a única brasileira viva na chance de simples. Ela enfrenta ainda nesta quarta à noite a norte-americana Elizabeth Mandlik, cabeça 6 do torneio e 236ª colocada.

As quatro jogadoras brasileiras que estrearam em simples na terça-feira, Ana Candiotto, Luiza Fullana, Thaísa Pedretti e Júlia Konishi, foram superadas na primeira rodada.

Resultados das brasileiras:

Laura Pigossi 1x2 Alicia Linana-ESP (6/7, 6/3 e 2/6)

Júlia Silva 0x2 OleksandraOliynykova-UCR (duplo 4/6)

Pietra Rívoli 0x2 Miriana Tona-ITA (2/6 e 3/6)

Gabriela Cé 0x2 DespinaPapamichail-GRE (1/6 e 3/6)

Ana Candiotto 0x2 KatarzynaKawa-POL (0/6 e 6/7)

Luiza Fullana 0x2 IrynaShymanovich-BIE (4/6 e 1/6)

Thaisa Pedretti 0x2 EvaVedder-HOL (4/6 E 6/7)