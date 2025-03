Vacaria recebe dois torneios internacionais de tênis feminino a partir de sábado

Competições iniciam neste fim de semana nas dependências do Tênis Santa Teresa, em Vacaria.

A cidade de Vacaria está cada vez mais consolidada como destino de torneios internacionais de tênis. Neste mês, dois importantes torneios femininos ocorrem nas dependências do Tênis Santa Teresa, o maior complexo de quadras cobertas do Brasil.

O ITF W50 começa no sábado (15) e vai até o dia 23, com premiação de 40 mil dólares. Entre os destaques estão nomes como a francesa Leolia JeanJean (129 no ranking mundial), a argentina Julia Riera (146) e a brasileira Laura Pigossi (161), medalhista olímpica em Tóquio nas duplas femininas ao lado de Luisa Stefani.