Lateral-direito do Juventude é punido pela agressão ao técnico do Grêmio na semifinal do Gauchão

Duelono Alfredo Jaconi classificou o Grêmio para a final. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O capítulo final do polêmico Campeonato Gaúcho de 2025 ocorreu nesta quinta-feira (20) com o julgamento dos profissionais envolvidos na confusão entre Juventude e Grêmio, pela confronto de volta da semifinal, que decretou a ida do Tricolor à decisão.

A partida disputada no Alfredo Jaconi no dia 1º de março teve uma reviravolta quando o zagueiro gremista Gustavo Martins marcou um gol irregular nos acréscimos, ao atingir a cabeça do meia Mandaca na hora da conclusão de bicicleta. O gol acabou sendo confirmado pela arbitragem de campo, onde estava Anderson Daronco, que teve o respaldo do árbitro de vídeo do Rio Grande do Norte, Caio Max Vieira.

A partir desse lance, o treinador do Grêmio, Gustavo Quinteros, invadiu o campo para reclamar da arbitragem e agrediu o atacante Ênio, do Juventude, quando foi puxado pelo atleta. Foi quando o lateral Reginaldo entrou na confusão e revidou contra o treinador gremista.