Promotoria pede prisão do pai do campeão olímpico Jakob Ingebrigtsen

O Ministério Público da Noruega pediu a prisão de Gjert Ingebrigtsen, pai do campeão olímpico de atletismo Jakob Ingebrigtsen, acusado de ter agredido fisicamente dois de seus filhos, informou a imprensa do país nórdico nesta terça-feira (13).

O pai do astro do atletismo nega as acusações.