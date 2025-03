"A partir do momento que ele agride, merecia ter tomado um soco na cara", diz dirigente do Juventude sobre Gustavo Quinteros

Júlio Rondinelli avaliou conduta do treinador gremista no lance com Ênio. Porthus Junior / Agencia RBS

As polêmicas de arbitragem durante a semana no Gauchão 2025 deixaram o clima entre Juventude e Grêmio tenso no confronto de volta da semifinal, que classificou o Tricolor para a decisão.

Após o gol de Gustavo Martins, o técnico Gustavo Quinteros invadiu o gramado para reclamar de Anderson Daronco, que se dirigia ao VAR para rever a jogada.

No caminho, o treinador gremista agrediu o atacante Ênio, que puxava seu braço, e foi expulso de campo. O lance foi difícil de assimilar para o diretor-executivo alviverde Júlio Rondinelli, que avaliou a conduta do treinador.

— Com relação a postura do treinador deles (Grêmio), eu estava próximo ali. Eles deixaram o segurança do Grêmio passar, e aí eu reivindiquei a passagem. E ele agrediu um atleta, cara. É uma cena que deveria repercutir no Brasil. O cara não pode agredir um atleta, como ele também não pode ser agredido. Mas a partir do momento que ele agride, ele merecia ter tomado um soco na cara. Ele merecia — disparou Rondinelli, que concluiu:

— Porque a agressão não leva a lugar nenhum. Mas a partir do momento que você agride, você merece ser agredido. Então, que ele repense a conduta dele, um professor, um comandante, um cara que representa uma nação gigante que é o Grêmio. Vem ao Brasil fazer o trabalho dele e agredir um atleta? Isso abre um precedente um pouco arriscado, sabe?.