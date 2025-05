Brasileirão Feminino: como foi a décima rodada e qual é a situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino está na 10ª rodada. Alê Torres / Staff Images Woman / CBF/Divulgação

A décima rodada do Brasileirão Feminino terminou nesta segunda-feira (12). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

No último sábado (10), as Esmeraldas e as Gurias Coloradas ficaram frente a frente no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. As equipes empataram em 1 a 1.

O Ju saiu à frente, com Leka, e o Inter igualou o placar com Belén Aquino. O resultado mantém o Alviverde em 14º, agora com seis pontos. Enquanto o Colorado está em 12º, com 10.

As Mosqueteiras, por sua vez, entraram em campo nesta segunda. Fora de casa, na Ilha do Retiro, empataram em 1 a 1 com o Sport.

O Grêmio abriu o placar com Maria Dias, e as Leoas da Ilha igualaram o resultado com Layza. O ponto somado deixa o Tricolor com 11, na 11ª colocação.

Leia Mais Conmebol divulga tabela de jogos da Seleção na Copa América Feminina

Extremos da tabela

O Cruzeiro, que venceu o Bahia, manteve a liderança da Série A-1. O time mineiro soma 26 pontos e está isolado na ponta. Na próxima rodada, inclusive, as Cabulosas já podem confirmar a classificação antecipada.

Por outro lado, Sport e 3B da Amazônia seguem no Z-2. Os times têm dois e quatro pontos, respectivamente.

Jogos da décima rodada

São Paulo 0x0 Fluminense

Flamengo 4x0 Real Brasília

Palmeiras 4x2 3B da Amazônia

Juventude 1x1 Inter

Cruzeiro 1x0 Bahia

Bragantino 2x0 América-MG

Ferroviária 1x1 Corinthians

Sport 1x1 Grêmio

Próxima rodada