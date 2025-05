Formação de talentos e reconstrução do RS

Por Simone Stülp, secretária de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia

O Rio Grande do Sul enfrenta um dos cenários mais desafiadores de sua história. Demograficamente, estamos chegando ao ponto de inflexão: em 2027 nossa população começará a diminuir. Somado a isso, somos o Estado mais envelhecido do Brasil.

Os dados são do IBGE e evidenciam questões urgentes no que toca o desenvolvimento econômico e social do Estado. A partir da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, temos atuado em frentes diversas, mas que têm em comum o foco nas pessoas.

Apostamos na formação de talentos como a chave para enfrentar os desafios que se impõem. Tem sido assim com o Professor do Amanhã, que oferece bolsas de graduação em cursos de licenciatura; com o Semicondutores RS, que está formando especialistas em design de chips; e com nossos editais, que permitem que pesquisadores tenham acesso a investimentos para subsidiar seus projetos.

Atualmente, há um déficit de 75 mil engenheiros no Brasil, segundo a CNI

Agora, no cenário pós-enchente e alinhado ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável e ao Plano Rio Grande, lançamos o RS Talentos, com foco em ativação econômica e resiliência climática. O programa é voltado à formação de pessoas em setores estratégicos para a reconstrução do Estado e carentes de profissionais em todo o mundo — como é o caso das engenharias.

Atualmente, há um déficit de 75 mil engenheiros no Brasil, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os cursos presenciais também estão esvaziados, realidade já retratada por GZH.

Com o RS Talentos, além de oferecermos bolsas de R$ 2 mil e a graduação custeada pelo governo nos primeiros 18 meses de curso, temos uma parceria com a indústria, conectando os graduandos ao setor produtivo e impulsionando suas carreiras. O programa abrange universidades públicas e comunitárias localizadas nas regiões atingidas diretamente pela catástrofe meteorológica de maio de 2024.