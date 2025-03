"Mais uma vez fomos tirados do campeonato com a ajuda da arbitragem", diz presidente do Juventude

O Juventude foi eliminado do Campeonato Gaúcho na fase semifinal da competição em uma partida polêmica contra o Grêmio. Mais uma vez, a arbitragem entrou na pauta dos dirigentes alviverdes, após o gol Tricolor marcado nos acréscimos — que o clube considerou irregular, por haver falta na jogada — e pela confusão que iniciou com a invasão de campo do técnico gremista Quinteros.

— Pra variar, mais uma vez o Juventude foi tirado do campeonato com ajuda da arbitragem. No ano passado foi assim (na final com o Grêmio), um pênalti claro no Gilberto, não marcado. Esse ano houve uma falta clara, todo mundo viu (no gol de Gustavo Martins) — avaliou Pizzamiglio, que ainda criticou as atitudes dos dirigentes tricolores e da Federação Gaúcha de Futebol (FGF):