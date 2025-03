Três perguntas para a lateral Grazi antes da estreia do Juventude no Brasileirão Feminino

Grazi é a atleta com mais partidas pelo Juventude. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

O Juventude contará com algumas remanescentes do elenco na edição de 2025 do Brasileirão Feminino. Para a estreia contra o América-MG, neste sábado (22), às 16h, muitas jogadoras voltarão a campo com a camisa alviverde. O duelo ainda terá o apoio do torcedor, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Uma das peças experientes do elenco é a lateral Grazi, de 21 anos. No clube há três temporadas, ela é a jogadora com mais partidas pelo Juventude: 68.

Agora, Grazi estará à disposição para o primeiro desafio no Brasileirão Feminino. Mas, antes disso, Zero Hora fez três perguntas para a atleta. Confira abaixo.

Três perguntas para Grazi

1. Uma expectativa para o Brasileirão

A gente sabe que é uma competição difícil, é elite. Então, sabemos que a caminhada não vai ser nada fácil. Estamos trabalhando muito para ter um bom desempenho e a expectativa é sair bem na competição.

2. O que esperar para a estreia?

A gente sabe que é um jogo complicado, mas é em casa, a gente conta com a nossa torcida. E esperamos começar com o pé direito, começar bem para dar confiança para a sequência da competição.

3. Um recado para o torcedor

Fala, torcida jaconera. A gente conta com o apoio de vocês para esse brasileiro. Sabemos que não vai ser nada fácil a caminhada. Então, tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil e a gente conta muito com a torcida e o apoio de vocês. A gente vai estar dando o nosso melhor dentro de campo e contamos com vocês nessa caminhada.