Como chega o América-MG, adversário do Juventude na estreia do Brasileirão Feminino

Spartanas estreiam fora de casa, contra o Juventude. Mourão Panda / América-MG/Divulgação

O América-MG será o primeiro adversário do Juventude na elite do Brasileirão Feminino. Os times se enfrentam no próximo sábado (22), às 16h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Após conquistar o acesso na última temporada, as Gurias Jaconeras se deparam com uma das sensações de 2024. Recém chegadas à elite, as Spartanas surpreenderam e sequer brigaram contra o rebaixamento no ano que passou.

Ao todo, foram 20 pontos conquistados, que as deixaram na 10ª posição. A campanha contou com cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Além de 24 gols marcados e 20 sofridos.

Elenco das Spartanas

Do ano passado para este, no entanto, o elenco passou por algumas mudanças. As zagueiras Karol Arcanjo e Hingredy, a meia Fany Gauto e as atacantes Valéria Paula e Lilian foram algumas das atletas que não renovaram com o América-MG.

Por outro lado, o clube mineiro também foi ao mercado e buscou reforços. O destaque ficou por conta da meia Rafa Levis, ex-Grêmio. Com 22 anos, ela se despediu do Tricolor com 84 jogos, 15 gols e 20 assistências.

Além dela, o América-MG também contratou: a goleira Keka (Athletico-PR), as laterais Ana Portugal (BIIK-Kazygurt, do Cazaquistão) e Vitória Kaíssa (Santos), as zagueiras Jajá (Athletico-PR) e Mimi (São Paulo), a meia Luaninha (Cruzeiro) e as atacantes Emily Arias (Independiente del Valle, do Equador) e Pimenta (Flamengo).

O elenco ainda conta com outro nome conhecido no RS: a lateral Lais Giacomel, de 21 anos. Formada pela base do Grêmio, ela despediu-se do Tricolor ao final de 2023. Foram 35 jogos e seis assistências pelo clube gaúcho. Desde a última temporada, ela está no América-MG.

Desempenho no Estadual

América-MG ficou com o vice do Mineiro. Ale Torres / FMF / Divulgação

As Spartanas foram vice-campeãs do Mineiro. Na fase inicial, fizeram a segunda melhor campanha, com 14 pontos somados. Ao todo, conquistaram quatro vitórias e dois empates, com 19 gols marcados e dois sofridos.

Nas semifinais, eliminaram o Itabirito após uma vitória e um empate: 3 a 2 no placar agregado. Mas, na decisão, não conseguiram bater o favoritismo do Cruzeiro.

As Cabulosas venceram as Spartanas por 3 a 0, com gols de Rafa Andrade, Marília e Gi Oliveira. A derrota na finalíssima foi a única do América-MG ao longo do Estadual.

Elenco do América-MG

Goleiras: Tainá, Taluane, Sandy e Keka

Tainá, Taluane, Sandy e Keka Laterais: Lais Giacomel, Ilana, Maísa, Portugal e Vitória

Lais Giacomel, Ilana, Maísa, Portugal e Vitória Zagueiras: Ana Clara, Maiara, Mimi e Jajá

Ana Clara, Maiara, Mimi e Jajá Meio-campistas: Ana Flávia, Sassá, Iara, Rafa Levis e Luaninha

Ana Flávia, Sassá, Iara, Rafa Levis e Luaninha Atacantes: Mari Andrade, Radija, Thayná, Soraya, Emily Arias, Gadu e Pimenta

Jogos do América-MG contra os gaúchos

1ª rodada

22/3, 16h - Juventude x América-MG (Montanha dos Vinhedos)

5ª rodada

16/04, 15h - América-MG x Grêmio (Arena Gregorão)

13ª rodada