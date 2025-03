Como chega o Juventude para a estreia no Brasileirão Feminino

Juventude sofreu desmanche no elenco para a temporada 2025. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Gurias Jaconeras estão em preparação para debutar entre os 16 melhores times do Brasil. Após o acesso na última temporada, o Juventude se apronta para o primeiro compromisso na Série A-1.

O desafio de abertura será contra o América-MG, no sábado (22), às 16h. O duelo ocorre na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Para 2025, o elenco alviverde sofreu um desmanche no elenco, que atualmente conta com 28 atletas. Foram 17 saídas ao término da última temporada, com 19 chegadas a Caxias do Sul.

Saídas

Entre as baixas, o destaque fica em três atletas. A goleira Claudia, que vinha sendo convocada para a Seleção Brasileira, foi a primeira a não renovar com o Juventude. Com 22 anos, a atleta transferiu-se para o Fluminense.

Ao longo de duas temporadas no Alviverde, Claudia disputou 41 jogos, com 47 gols sofridos. Além de dois títulos do Interior no Gauchão e dois acessos nacionais no Brasileirão.

Além dela, as outras duas baixas mais sentidas ficaram por conta da atacante Thalita e da volante Lari Sanchez. Ambas se transferiram para o Atlético-MG.

Com 23 anos, Lari Sanchez foi um dos grandes destaques do Alviverde em 2024. Em 23 jogos, foram oito gols e nove assistências, que a tornaram a artilheira e a líder de assistências da equipe na temporada.

Já a atacante Thalita, de 23 anos, foi uma das protagonistas do Juventude nas últimas temporadas. Em 39 jogos, foram 28 gols e 10 assistências, que a tornam a maior artilheira do clube desde a retomada do departamento.

Chegadas

Por outro lado, o Juventude também foi ao mercado e buscou a contratação de 19 jogadoras. Os reforços vieram para todos os setores: de gol à referência no ataque.

Entre elas, destaque para três atletas que estavam em clubes da Série A-1 em 2024: as atacantes Taysa Félix (contratada junto ao América) e Teté (vinda do Botafogo), e a lateral Ingrid Buzzini (transferida do Atlético).

Permanências

Entre as atletas mantidas em Caxias do Sul, o destaque fica por conta da volante Alice, de 22 anos. No Juventude desde 2023, soma 48 jogos e oito gols pelo clube.

Das atletas tidas como titulares do Juventude, também permaneceram na Serra: a lateral-direita Grazi, a zagueira Bell Silva e a centroavante Milena.

Elenco do Juventude

Goleiras: Thaís Amorim, Renata Ferreira e Renata May

Thaís Amorim, Renata Ferreira e Renata May Laterais: Maiza Piovesan, Ingrid Buzzini, Carol Ladaga, Grazi e Katry

Maiza Piovesan, Ingrid Buzzini, Carol Ladaga, Grazi e Katry Zagueiras: Rayane Pires, Bruna Emília, Hericka Sorriso, Carla Cruz, Beta e Apoliana

Rayane Pires, Bruna Emília, Hericka Sorriso, Carla Cruz, Beta e Apoliana Meio-campistas: Leka, Dani Venturini, Drielly, Flávia Pissaia, Duda Tosti, Bell Silva, Alice e Karol

Leka, Dani Venturini, Drielly, Flávia Pissaia, Duda Tosti, Bell Silva, Alice e Karol Atacantes: Jaielly, Taysa Silva, Teté, Kamile Loirão, Eduarda e Milena

Jogos do Juventude no Brasileirão

1ª rodada

22/3, 16h - Juventude x América-MG (Montanha dos Vinhedos)

2ª rodada

27/03, 16h - Corinthians x Juventude (Alfredo Schürig)

3ª rodada

30/3, 16h - Juventude x Fluminense (Montanha dos Vinhedos)

4ª rodada

12/04, 15h - Cruzeiro x Juventude (Arena Gregorão)

5ª rodada

16/04, 16h - Juventude x Bragantino (Montanha dos Vinhedos)

6ª rodada

20/04, 15h - Real Brasília x Juventude (Bezerrão)

7ª rodada

26/04, 21h - Flamengo x Juventude (Luso Brasileiro)

8ª rodada

30/04, 16h - Juventude x Palmeiras (Montanha dos Vinhedos)

9ª rodada

data-base: 4/5 -Grêmio x Juventude

10ª rodada

data-base: 11/5 - Juventude x Inter

11ª rodada

data-base: 18/5 - Instituto 3B-AM x Juventude

12ª rodada

data-base: 21/5 - Ferroviária x Juventude

13ª rodada

data-base: 8/6 - Juventude x Sport

14ª rodada

data-base: 15/6 - Juventude x São Paulo

15ª rodada