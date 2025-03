Italiana é campeã do Vacaria Open

A italiana Aurora Zantedeschi conquistou o segundo título profissional de sua carreira. No domingo (24), ela venceu a bielorrusa Iryna Shymanovich por 2 a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 7/5, e se tornou campeã do Vacaria Open, torneio de tênis com premiação total de US$ 50 mil (R$ 286 mil).