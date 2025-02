Calendário do tênis: entenda a diferença entre grand slams, masters e outros torneios da ATP

Em Buenos Aires, João Fonseca ergueu seu primeiro troféu de ATP. LUIS ROBAYO / AFP

O calendário do tênis ocupa todos os meses do ano, e os torneios têm divisões de acordo com o que oferecem de premiação e pontuação no ranking mundial.

A seguir, Zero Hora explica as diferenças entre cada uma das competições. Confira!

Circuito da ATP

Grand Slam

As principais competições do mundo são os Grand Slam, que além da denominação diferenciada, são o objetivo principal de qualquer jogador. Estas tradicionais competições são o Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Estes eventos oferecem dois mil pontos aos campeões, as maiores premiações de todo o circuito e são os únicos onde as chaves de simples tem 128 tenistas.

Masters

O segundo nível de importância é composto pelos Masters, que ofertam mil pontos aos seus vencedores. Esta série é composta por nove torneios. As chaves tem até 96 atletas e os eventos ocorrem a partir de março, iniciando em Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos, e tendo sequência em Monte Carlo, Madrid, Roma, Toronto, Cincinnati, Xangai, encerrando em Paris, no mês de outubro.

ATP 500

A terceira prateleira é composta pelos torneios da série 500 da ATP, caso do Rio Open. As chaves variam de 32 a 48 jogadores. Os vencedores ficam com 500 pontos no ranking da ATP. Em todo o circuito são disputadas 14 competições deste nível.

ATP 250

Em um quarto nível estão os ATP 250, que são os torneios em maior quantidade no calendário. São 31 competições que dão aos vencedores 250 pontos no ranking.

Outros torneios

Outros torneios são disputados ao longo do ano, como o ATP Finals, que é disputado pelos oito melhores do ranking ao final da temporada e que tem um sistema de pontuação particular. O campeão ganha ao menos 500 pontos, mas ao longo da competição ele vai agregando pontos a cada vitória na fase de grupos e semifinal, podendo chegar a 1,5 mil em caso de título invicto.

As competições por países e equipes também ocupam semanas do extenso calendário, que começa com a United Cup, disputada na Austrália e que reúne 18 países escolhidos pelos rankings da ATP (masculino) e WTA (feminino). As pontuações são ofertadas a cada jogo e de acordo com o ranking do adversário, podendo chegar a um máximo de 500 para os campeões.

A Copa Davis é a mais tradicional de todas, mas assim como a Laver Cup, não conta pontos para o ranking mundial.

Há ainda outras competições. Em 2024, por exemplo, João Fonseca venceu o ATP Next Gen Finals, disputado pelo oito melhores jogadores sub-21 da classificação mundial. Mas por regras próprias e ser disputado com sets que não terminam em seis games para o vencedor, ela não vale pontos.

Challenger

Os níveis de graduação dos torneios da ATP chegam ainda aos torneios Challenger, que são a porta de entrada para os principais eventos do circuito. Aqui, de acordo com a premiação, os campeões podem levar entre 50 e 175 pontos.

Até o momento, a ATP só confirmou o calendário dos Challenger até o mês de maio e o Brasil, que já sediou um torneio em Piracicaba (SP), ainda terá competições em Campinas, Porto Alegre e Santos.

O último nível dos torneios profissionais são os organizados pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Os chamados ITF World Tennis Tour ofertam entre 15 a 25 pontos para os seus campeões, de acordo com o grau de premiação.

Sistema de classificação

Cada torneio tem seu sistema de classificação. Os principais torneios do calendário da ATP, entre 250 e Grand Slam, dão vaga de acordo com a posição no ranking na semana em que as inscrições são feitas. A preferência sempre será dos que estejam nas melhores colocações.

Em alguns casos são ofertados wild cards (convites), que ficam a critério dos organizadores de cada torneio. Geralmente tenistas locais são os beneficiados, mas podem ocorrer convites para jogadores top, que não tenham se inscrito a tempo.

Confira o calendário de torneios organizados pela ATP

Janeiro

06/01: ATP 250 de Adelaide-AUS

06/01: ATP 250 de Auckland-NZL

12/01: Australian Open-AUS

27/01: ATP 250 de Montpellier-FRA

27/01: Primeira rodada dos qualifiers da Copa Davis

Fevereiro

03/02: ATP 500 de Dallas-EUA

03/02: ATP 500 de Roterdã-HOL

10/02: ATP 250 de Buenos Aires-ARG

10/02: ATP 250 de Delray Beach-EUA

10/02: ATP 250 de Marselha-FRA

17/02: ATP 500 do Rio de Janeiro-BRA

17/02: ATP 500 de Doha-QAT

24/02: ATP 500 de Acapulco-MEX

24/02: ATP 500 de Dubai-UAE

24/02: ATP 250 de Santiago-CHI

Março

05/03: Masters 1000 de Indian Wells-EUA

19/03: Masters 1000 de Miami-EUA

31/03: ATP 250 de Bucareste-ROM

31/03: ATP 250 de Houston-EUA

31/03: ATP 250 de Marrakech-MAR

Abril

06/04: Masters 1000 de Monte Carlo-MON

14/04: ATP 500 de Barcelona-ESP

14/04: ATP 500 de Munique-ALE

23/04: Masters 1000 de Madri-ESP

Maio

07/05: Masters 1000 de Roma-ITA

18/05: ATP 500 de Hamburgo-ALE

18/05: ATP 250 de Genebra-SUI

25/05: Roland Garros-FRA

Junho

09/06: ATP 250 de ‘S-Hertogenbosch-HOL

09/06: ATP 250 de Stuttgart-ALE

16/06: ATP 500 de Halle-ALE

16/06: ATP 500 de Londres-GBR

22/06: ATP 250 de Mallorca-ESP

23/06: ATP 250 de Eastbourne-GBR

30/06: Wimbledon-GBR

Julho

14/07: ATP 250 de Bastad-SUE

14/07: ATP 250 de Gstaad-SUI

14/07: ATP 250 de Los Cabos-MEX

20/07: ATP 250 de Kitzbühel-AUT

20/07: ATP 250 de Umag-CRO

21/07: ATP 500 de Washington-EUA

27/07: Masters 1000 de Toronto-CAN

Agosto

07/08: Masters 1000 de Cincinnati-EUA

17/08: ATP 250 de Winston-Salem-EUA

25/08: US Open-EUA

Setembro

08/09: Segunda rodada dos qualifiers da Copa Davis

17/09: ATP 250 de Chengdu-CHN

17/09: ATP 250 de Hangzhou-CHN

19/09: Laver Cup-EUA

24/09: ATP 500 de Tóquio-JAP

24/09: ATP 500 de Pequim-CHN

Outubro

01/10: Masters 1000 de Xangai-CHN

13/10: ATP 250 de Almaty-CAZ

13/10: ATP 250 da Antuérpia-BEL

13/10: ATP 250 de Estocolmo-SUE

20/10: ATP 500 de Basel-SUI

20/10: ATP 500 de Viena-AUT

27/10: Masters 1000 de Paris-FRA

Novembro

02/11: ATP 250 de Metz-FRA

02/11: ATP 250 de Belgrado-SRB

09/11: ATP Finals-ITA

Data a definir: Finais da Copa Davis

Dezembro

Data a definir : Next Gen Finals – ARA