Federação Gaúcha de Futsal divulga tabela de jogos da primeira rodada da Série Ouro

A Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) divulgou a tabela da primeira rodada da Série Ouro masculina , nesta segunda-feira (24). A competição, que conta com 20 times , tem estreia marcada para 12 de abril.

Em 15 de março, um congresso técnico entre os representantes dos clubes foi realizado para decidir detalhes do regulamento e da tabela. De início, a competição teria 21 equipes, mas a Assoeva desistiu de participar e deve fechar as portas nos próximos dias.

Divisão dos times

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Primeira rodada

Formato da competição

Entre 12 de abril e 23 de agosto, as equipes enfrentam adversários do mesmo grupo em turno e returno, válido pela primeira fase. Posteriormente, avançam os cinco melhores times de cada chave às oitavas de final. Vale destacar que os sextos colocados dos grupos A e B disputam uma repescagem com duas partidas para garantir o 16º classificado.