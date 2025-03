Na mira Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Juventude admite interesse no centroavante Renato Kayzer, do Fortaleza

No entanto, negociação é considerada difícil pelos dirigentes alviverdes. Jogador tem contrato com o clube cearense até o final do ano

21/03/2025 - 14h47min Atualizada em 21/03/2025 - 14h47min