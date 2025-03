Pinna tem 17 anos e chegou ao Juventude em 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

O Santos é um dos clubes do futebol brasileiro que mais forma talentos. O DNA santista é revelar novos atletas para o cenário nacional e mundial. Além disso, o time paulista também busca jovens em outros clubes. No Juventude, o atacante Rafael Pinna, 17 anos, despertou interesse no Peixe, que fez uma sondagem pelo nome do jogador.

Ainda não houve uma proposta oficial do Santos por Pinna e o Verdão estuda se a melhor possibilidade é dar maior visibilidade e minutagem ao jogador em outro time. Ele tem recebido poucas oportunidades nas equipes de base e no profissional. Uma possível negociação pode envolver um empréstimo com passe fixado e um aumento do atual vínculo.

No ano passado, ainda com 16 anos, Pinna assinou seu primeiro contrato profissional com o Juventude. O acerto atual é válido até fevereiro de 2027.

Pinna é natural de Campinas-SP. Em 2023, ano em que chegou ao Juventude, foi artilheiro do Verdão no Campeonato Gaúcho Sub-17 com cinco gols marcados em oito jogos. Naquela temporada toda, foram 38 jogos e 21 gols.

Desde 2024, ele tem treinado com o elenco profissional. Ele foi relacionado para três partidas no Campeonato Gaúcho da última temporada e realizou sua estreia na equipe principal, na vitória do Juventude por 3 a 1 diante do Paysandu pela Copa do Brasil, em março do ano passado.

Aos 16 anos e seis meses, ele entrou para lista dos mais novos a atuar com a camisa alviverde em uma partida oficial.

Neste ano, na Copa Santiago, competição de base, o Juventude chegou até as quartas de final. Foram cinco jogos e três vitórias. Pinna marcou na vitória, por 1 a 0, diante do Grêmio na estreia, depois fez um dos gols no resultado positivo contra o Criciúma, 4 a 2.