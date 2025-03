Saiba os valores que o Juventude terá que pagar para contratar o artilheiro do Gauchão 2025

Galego anotou oito gols pelo Canarinho no Gauchão 2025. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Nos últimos dias, o Juventude confirmou o interesse na contratação de dois centroavantes. Renato Kayser, do Fortaleza, e Galego, do Ypiranga, receberam sondagem do clube alviverde para a disputa do Brasileirão.

Mas de acordo com o diretor-executivo do Verdão, Júlio Rondinelli, a vinda de Kayzer "ainda está muito distante", porque dependeria da liberação do time nordestino, que obteve 60% dos direitos do atleta junto ao Athletico, em 2022, por R$ 6 milhões.

Com isso, o Ju voltou sua mira para um atleta que se destacou no certame. Aos 25 anos, Galego foi o artilheiro do Gauchão pelo time de Erechim, com oito gols em 12 jogos.

No entanto, o jogador está emprestado ao Ypiranga com passe fixado pelo Petrolina-PE.

— Temos opção de compra por R$ 300 mil e não tem cláusula de retorno. Ou seja, se quiserem levar tem que pagar R$ 300 mil para o Ypiranga e mais o valor que o Petrolina quiser — revelou o presidente do Canarinho, Adilson Stankiewicz.

Ainda de acordo com o mandatário do Ypiranga, o Juventude ou qualquer outra equipe que se interessar em contratar Galego, terá que desembolsar uma quantia ainda maior.

— Hoje deve valer uns R$ 600 mil no total, pelo menos. Poucos clubes pagariam isto — admitiu Adilson.

Além de um camisa 9, o Juventude quer um volante para a disputa do Brasileirão.