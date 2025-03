Da queda de um prédio ao Troféu Brasil de Atletismo: a história de superação de Paulo Siqueira

Paulinho comemora o índice para o Troféu Brasil. Arquivo pessoal / divulgação

Paulo Samuel da Luz Siqueira, 20 anos, foi o vencedor da prova de 1.500m da Copa Associação de Atletismo dos Vales (AAVA-ANR/Adidas), no sábado (22), em Lajeado. Com o tempo de 4min01s46, ele conquistou índice para o Troféu Brasil, maior competição de clubes de atletismo da América latina. O jovem também disparará o Brasileiro Sub-23, de 11 a 13 de abril, em Bragança Paulista.

Atualmente, Paulinho, como é conhecido nas pistas, tem o sétimo melhor tempo do Brasil na categoria sub-23 nos 1.500 metros e o 18º no adulto. Natural de Santo Ângelo, ele atualmente mora em Caxias do Sul, onde realiza seus treinos.

No esporte, encontrou o porto seguro para buscar encarar as dificuldades da vida. Ainda na infância, caiu do segundo andar de um prédio e teve um traumatismo craniano. Paulinho ficou internado por um longo período realizando tratamentos para poder voltar a andar.

— Deus me deu mais uma oportunidade de viver. Aos 11 anos, minha tia que é atleta, Luciana Beatriz da Luz, me incentivou a correr, pois não podia mais voltar a jogar futebol, que era meu sonho, por conta do traumatismo craniano — contou Paulinho.

Graças à tia, ele começou a correr e subir em muitos pódios nas competições em em sua cidade natal, Santo Ângelo. No entanto, em meio a esse processo de retomada, mais uma dificuldade: a mãe de Paulinho faleceu.

— Meu bem mais precioso desse mundo. Foi a pior sensação. Eu tinha uma corrida naquele dia e prometi a minha mãe que iria correr e ganhar para ela como eu sempre fiz. Fui lá e corri chorando pela minha mãe e venci a Rústica do colégio Tereza Verzeri. Trouxe a medalha da vitória e mostrei a minha mãezinha no velório. Fiz a promessa para ela que iria me tornar um grande atleta da seleção brasileira e iria dar muito orgulho para ela, independente da onde ela estivesse — contou emocionado.

Troféu Brasil

Paulinho e Lázaro, atleta e treinador, se abraçam após a conquista do jovem de 20 anos. Arquivo pessoal / divulgação

Paulinho tenta superar as dificuldades da vida com o esporte. Com a conquista do final de semana, ele conseguiu índice para o Troféu Brasil. São mais de 100 equipes e mais de 650 atletas. O evento acontecerá de 31 de julho a 3 de agosto de 2025, em local a ser definido.

— Foi um dia inesquecível que ficará marcado para sempre em minha vida. Eu estou muito feliz e grato por ter conquistado o título. Minha sensação quando passei aquela linha de chegada foi a melhor da minha vida. Olhei para atrás e vi o tanto que eu batalhei para conquistar o que sempre sonhei — afirmou Paulinho.

Ele é treinado por Lázaro Pereira Velásquez desde novembro do ano passado. O cubano, que já foi radicado em Caxias do Sul, entre 1999 e 2007 e 2018 a 2023, foi atleta da seleção do seu país, e hoje lapida novos corredores. Ele tem como assistente o professor Flávio Lima, que auxilia nos treinos do Paulinho. O preparador físico é Leandro Castagna, que também ajuda nesse processo de evolução.

— Eu posso afirmar que tem um grande potencial e que muitas coisas boas vão aparecer para o Paulinho. Se continuar com o progresso que tem, não me surpreende que possa ficar com uma medalha nessa competição, não me surpreende. Ele sabe do seu potencial. Basta só manter a disciplina e o foco que está tendo. Ele melhorou de novembro para cá. Em quatro meses, baixou aí aproximadamente, de 4m17s a 4min01s em 1.500m. É um progresso significativo — contou Lázaro Velásquez.