Brasília é escolhida sede do Mundial de Marcha Atlética por equipes de 2026

— Brasília está pronta para caminhar com o mundo. Nossa cidade reúne todas as condições para sediar um evento do porte do Mundial de Marcha Atlética por equipes. Somos a capital do Brasil, temos infraestrutura esportiva, logística eficiente, segurança e um cenário icônico para a competição. Além disso, somos a terra de Caio Bonfim, nosso medalhista olímpico e referência na modalidade. A recepção calorosa do público brasileiro e a tradição esportiva do Distrito Federal fazem de Brasília a escolha ideal para esse grande evento — destaca Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

O slogan usado na candidatura foi "Brasília, ready to walk with the world"(Brasília, pronta para marchar com o mundo). Na proposta de sede, um vídeo apresentou Brasília, localizada no Planalto Central, região Centro-Oeste, no coração do Brasil, como uma cidade única, com um plano urbano e arquitetônico modernos, integrada por largas avenidas, parques e espaços abertos, aeroporto internacional, rede hoteleira grande e com acesso fácil ao local de competição, com segurança.