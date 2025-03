"Competir em casa será inesquecível para nossa equipe", diz Martine Grael sobre etapa brasileira do SailGP

O barco brasileiro durante a etapa de San Francisco. AT Films / Divulgação/Sail GP

Após a disputa da quinta etapa do SailGP, competição de vela por equipes, com catamarãs F50 de alto desempenho e que podem atingir até 100 km/h de velocidade, realizada em San Francisco, na Califórnia, os brasileiros que compõe o barco brasileiro comandado por Martine Grael nutrem grande expectativa pelo evento que acontecerá nos dias 3 e 4 de maio, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

— Foi uma etapa de muito aprendizado e crescimento para nós. Conseguimos melhorar nossa colocação e pontuação, e agora estamos muito animados para competir em casa, diante da torcida brasileira, algo que será inesquecível para nossa equipe — afirma a capitã Martine, que é bicampeã olímpica e pan-americana de vela na classe 49erFX, ao lado de Kahena Kunze, que é reserva na equipe.

O time brasileiro é formado por Andy Maloney como Flight Controller (responsável por manter o barco no ar) e Leigh McMillan como Wing Trimmer (responsável por controlar a potência e a distribuição de energia no barco), além de Paul Goodison como estrategista. Completam o time Marco Grael, irmão de Martine, e Mateus Isaac como Grinders (membros da tripulação que levantam e ajustam as velas).

O desempenho na Baía de São Francisco garantiu ao time brasileiro o 9º lugar no ranking final, à frente de equipes tradicionais como Alemanha, Estados Unidos e Dinamarca.

A Austrália lidera a classificação geral, seguida por Grã-Bretanha e Espanha. O Brasil está em 10º lugar.

O que é Sail GP

A Sail GP é considerada a Fórmula 1 da vela, pela velocidade que os barcos atingem. A temporada irá até o final de novembro de 2025, com um total de 14 etapas, onde as equipes somam pontos e quem mais pontuar fica com o título.