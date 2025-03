Caxiense conquista índice para disputar Troféu Brasil de Atletismo

O atleta caxiense Jardel Paim, 28 anos, conseguiu um feito importante em sua trajetória nas pistas. Ele garantiu vaga no Troféu Brasil de Atletismo, principal competição nacional da modalidade. No último sábado (8), Jardel participou da Copa RS, em Porto Alegre, na prova de 1.500m, no masculino adulto, e fez o tempo de 4min02s36. Com isso, ele obteve o índice (4min05s30) para o Troféu Brasil.

— Estou muito feliz, muito contente com o resultado que eu obtive lá na Copa RS, organizada para os atletas, não pensando em posição, mas em índice, para conseguir vaga para disputar o Troféu Brasil, que é a maior competição da América Latina. Muito feliz e honrado em representar Caxias do Sul nessa competição — afirmou Jardel Paim, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, onde ainda completou:

— Eu já tinha disputado no ano retrasado, os 1.500m no Estadual, e consegui a marca de 4min08s. Esse ano o índice para disputar o Troféu Brasil era 4min05s. Então, eu estava muito próximo disso. Nunca deixei de treinar. Esse ano, eu colhi o fruto de todos os anos que estou treinando. Faz mais de seis anos que treino, sendo quatro treinando mais específico para o atletismo. Eu consegui fazer o tempo de 4min02s, três segundos abaixo do índice. Agora é buscar melhorar, treinar mais e, com certeza, representar Caxias do Sul da melhor maneira possível no Troféu Brasil.