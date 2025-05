Pai teria feito "carícias inapropriadas" em menina de 11 anos que morreu em São Gabriel, afirma mãe em depoimento

— (A mãe) Relata, nos últimos meses, carícias inapropriadas do pai na filha. Querendo dar colo a uma menina grande e desenvolvida, abraços que envolviam carícias demasiadas, inclusive passando as mão em volta dos seios da vítima. Que isso foi objeto de discussão pelo casal, e que o marido ameaçou ela — relatou o delegado Daniel Severo , titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel, o depoimento da presa.

A mulher afirmou ainda que não sabe o que ocasionou as lesões que causaram a morte de Izabelly e não acusou o marido de causar esses ferimentos.

— O que é comum entre os interrogatórios: que Izabelly estava com dor de ouvido e cólicas no domingo. Que na segunda já estava com fala arrastada, só dormindo e que, a partir de terça-feira à tarde, já não falava. Somente na quarta ao final da manhã é que a mãe levou a filha para o hospital, onde ela chegou em quadro severo de insuficiência respiratória, foi logo intubada, e colocado dreno para combater pneumotórax — acrescenta o delegado.