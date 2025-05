Timberwolves investigam torcedor por comentários racistas contra Draymond Green

O Minnesota Timberwolves está investigando um incidente de possível conotação racista entre torcedores e a estrela do Golden State Warriors, Draymond Green, durante o jogo dos playoffs da NBA na quinta-feira.

No quarto período da partida, um torcedor foi expulso do Target Center em Minneapolis "por violações do código de conduta dos torcedores em um incidente envolvendo Draymond Green", disseram os Timberwolves em um comunicado divulgado nesta sexta-feira.

A investigação envolve um segundo torcedor que deixou o estádio sem ser identificado e foi acusado por outros espectadores de fazer comentários "de cunho racial" em relação a Green.

"Os Timberwolves e o Target Center estão firmemente comprometidos em promover um ambiente inclusivo, respeitoso e seguro para todos", disse a franquia na nota.

"Comportamento racista, odioso ou ameaçador não tem lugar em nossas partidas ou em nossa comunidade e não será tolerado em nenhuma circunstância", acrescentou.

Na quadra, os Timberwolves derrotaram os Warriors por 117 a 93 e empataram em 1 a 1 as semifinais da Conferência Oeste, que são disputadas numa melhor de sete partidas.

No segundo quarto do jogo, Green sofreu sua quinta falta técnica nestes playoffs por bater com o braço no pescoço do zagueiro Naz Reid, que estava tentando roubar a bola.

O polêmico ala-pivô, que está a duas faltas técnicas de ser suspenso por um jogo, protestou furiosamente contra os árbitros e teve que ser acalmado por seus companheiros de equipe e colocado temporariamente no banco pelo técnico Steve Kerr.

Green, que tem um longo histórico de punições disciplinares, disse mais tarde aos repórteres que está sendo sancionado de forma injusta.

"Estou farto da agenda que quer me fazer parecer um homem negro raivoso", exclamou o jogador de 35 anos. "Não sou um homem negro raivoso. Sou um homem negro muito bem-sucedido, educado e com uma ótima família. E sou bom no basquete, naquilo que faço".