O tabu que o Juventude tenta derrubar diante do Fortaleza no Ceará

Centroavante Hugo Almeida marcou o gol alviverde no empate em 1 a 1 no Castelão, em 2016, que deu ao Ju o acesso à Série B.

Fortaleza e Juventude tentam voltar a vencer no Brasileirão 2025 em duelo marcado para este sábado (10), no Estádio Presidente Vargas, no Ceará. O Verdão não vence há três rodadas, enquanto o time de Vojvoda só venceu na primeira.