Atlântico faz 7 a 1 no Corinthians e segue na liderança da Liga Nacional de Futsal

Elenilson foi o autor de dois gols na partida e ajudou o Atlântico a manter o 100% de aproveitamento. Beto Miller / Corinthians, divulgação

O time a ser batido na Liga Nacional de Futsal (LNF) goleou mais uma vez. Pela quarta rodada da competição, o Atlântico fez 7 a 1 no Corinthians, de São Paulo, nesta sexta-feira (9), em partida disputada no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo.

A vitória manteve o Galo na liderança da competição, agora com 12 pontos. Além do 100% de aproveitamento, a equipe tem o melhor ataque da Liga com 32 gols marcados. Uma marca que equivale a oito gols por jogo.

Na próxima rodada, o time gaúcho encara o Santo André, na segunda-feira (26), às 19h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Primeiro tempo avassalador

Desde os primeiros minutos de jogo, o Atlântico deixou claro que o fator visitante não seria um problema para impor o seu jogo. Com 1min39s, Igor Carioca perdeu a bola no lado direito e ela sobrou para Richard, próximo do meio da quadra. Ele acionou William Bolt, livre, que finalizou com perfeição, na saída do goleiro Kelvin, e abriu o placar.

Após 21 segundos, o Galo quase ampliou, quando Vilela acertou o travessão depois de tabela com Deivão. O segundo gol saiu com pouco mais de cinco minutos. Depois da troca de passes, Thales, na área do Atlântico, achou bom passe vertical para Elenilson, que chutou na saída do goleiro e ampliou a vantagem.

Na sequência, o Galo seguiu pressionando. Pedrinho, Deivão e Thales pararam em defesas do goleiro Kelvin, que evitou mais gols. O Corinthians, por sua vez, chegou a ameaçar faltando 3min52s para o fim da primeira etapa. Wandinho avançou pelo lado esquerdo e chutou de longe. Alê Falcone espalmou para fora.

Contudo, faltando 1min18s, o mesmo Wandinho foi quem entregou o terceiro gol para o Atlântico. Ao tentar proteger a bola, na entrada da área, ele perdeu o controle dela e viu Vilela chutar forte. Kelvin, que voltava para o gol, não conseguiu evitar.

Outro show na segunda etapa

Para quem imaginava um Corinthians mais agressivo na etapa final, não foi o que se confirmou. Pelo contrário, o Atlântico voltou a sobrar no confronto. Com 2min20s, Suelton cobrou lateral rasteira, no lado direito de ataque. O pivô Vini Zarpellon, na área, venceu a marcação de Papagaio e desviou para as redes.

Menos de um minuto depois, os paulistas chegaram a esboçar uma reação. Lucas Martins fez jogada pelo meio e tocou para Deivis, que entrava na área pelo lado esquerdo. Ele finalizou na saída de Alê Falcone e descontou para 4 a 1.

Mesmo assim, a equipe de Erechim seguiu no domínio do jogo. Aos 5min45s, Elenilson recebeu passe de Thales, próximo da área, e chutou cruzado, no alto, para marcar o quinto.