ACBF deve confirmar Peri Fuentes como novo técnico

Peri Fuentes chegou ao Umuarama no final de 2022. Orlando Bento / MTC / Divulgação

Peri Fuentes, 52 anos, deve ser o novo técnico da ACBF para a sequência da temporada 2025. A informação é do comunicador Rafael Colling, da Rádio Gaúcha. A direção do clube de Carlos Barbosa busca um substituto para André Bié, que deixou o cargo na semana passada, e não confirmou a negociação.

Por outro lado, o Umuarama confirmou, na noite desta terça-feira (25), por meio das suas redes sociais, que o comandante pediu o seu desligamento do clube para dirigir a equipe de Carlos Barbosa. Fuentes ainda comandará os paranaenses em duas partidas, contra Atlântico (dia 27) e Foz Cataratas (31).

Fuentes é gaúcho de Santana do Livramento, na fronteira oeste do Estado, e no final do ano passado renovou com o Umuarama por mais uma temporada. Na temporada passada, levou o time paranaense até a semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF). Antes, nas quartas de final, eliminou o Joinville, favorito ao título.

O treinador chegou ao Umuarama no final de 2022. Em 2023, não passou das oitavas de final, quando foi eliminado pelo Atlântico.

Peri Funtes morou até os sete anos em Santana do Livramento. Depois, mudou-se para Porto Alegre. Entrou na faculdade de Educação Física em 1993 e passou a trabalhar em uma escolinha de futsal da zona norte da cidade. No final da década, ingressou na escolinha de futsal do Inter.

Recentemente, o treinador ficou sete anos no Departamento de Futsal do Minas. Pela equipe principal, conquistou a Taça Brasil de 2020, além de ter vencido três títulos do estadual com o time sub-20.

André Bié deixou o cargo na ACBF na semana passada. O treinador estava no cargo desde 2023 e tinha contrato até o final de 2026. Agora, o clube busca um substituto.

Neste ano, a ACBF ainda disputa a Copa do Brasil, a Liga Nacional, a Copa Sul, a Copa RS e a Série Ouro.