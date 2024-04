Sem futsal desde 2003, o Inter marcou época com equipes profissionais e de base que conquistaram diversos títulos nas quadras do Brasil e do mundo. Além disso, formou uma geração de profissionais que, até hoje, está espalhada nos quatro cantos do país. Um deles é Peri Fuentes, atual treinador do Umuarama, do Paraná, que trabalhou na escolinha do Colorado no final dos anos 1990.