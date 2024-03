Atualmente com 55 anos, Jorge Luiz da Costa Pimentel, o Jorginho, é uma história viva de superação com a cara do Brasil. Usou o esporte para vencer as dificuldades da infância em uma comunidade pobre e violenta do Rio de Janeiro. O ex-jogador de futsal adotou o município de Parobé, no Vale do Paranhana, como casa há 11 anos e, em 2024, retorna ao futsal como treinador do recém-criado Caxias do Sul Futsal, o antigo Vila Gauchinha.