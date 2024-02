A maior cidade da Serra Gaúcha e segunda maior do estado estará representada na Série Ouro de futsal em 2024. O Caxias do Sul Futsal confirmou sua participação na competição organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), e o grande nome da equipe até o momento é o do treinador, Jorge Luiz da Costa Pimentel, mais conhecido como Jorginho 13, campeão mundial com a seleção brasileira em 1992.