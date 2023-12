Três décadas atrás ressurgia para a glória um dos times que dorme na memória e nos sonhos dos apaixonados pelo futsal. Em 19 de dezembro 1993, a Associação Atlética Enxuta, de Caxias do Sul, conquistava a Série Ouro com uma vitória por 5 a 3 diante da SER Itaqui, fora de casa. Era o primeiro título do tricampeonato fechado com as taças de 1994 e 1995.