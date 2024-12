Jaraguá vence Praia Clube nos pênaltis e conquista o pentacampeonato na Liga Nacional de Futsal

Jaraguá levou a melhor sobre o Praia Clube em Carlos Barbosa. Paulo Sauer / Jaraguá do Sul/Divulgação

A cidade de Carlos Barbosa, capital nacional do futsal, viu neste domingo (15) o Jaraguá vencer o Praia Clube, por 6 a 5, nos pênaltis, depois de um 3 a 3 somando tempo normal e prorrogação, e conquistar o pentacampeonato da Liga Nacional de Futsal.

Com o feito, os catarinenses igualaram a ACBF como maiores vencedores da competição. O Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Gonzaga foi palco do ressurgimento de uma equipe que quase desapareceu nos últimos anos e que só havia sido campeã tendo o craque Falcão como protagonista, entre os anos de 2005 e 2010.

Etapa inicial

A primeira chance foi dos catarinenses. Pedrinho decidiu arriscar de longe, com a canhota, quando o relógio nem tinha atingido um minuto. Wolverine espalmou. A resposta dos mineiros veio em seguida. No contragolpe, Fabinho apareceu livre na frente de Nícolas, que evitou o gol e comemorou.

Na sequência, a pressão do Jaraguá surtiu efeito. O Praia Clube errou a saída de bola. Yan se aproveitou e chutou rasteiro. Logo após, Fabinho quase marcou outra vez. O goleiro Nícolas, novamente, foi autor de grande defesa.

Aos 13 minutos, Nícolas, até então o principal destaque da partida, nada pôde fazer. Na primeira tentativa, Gilvan acertou a trave. No rebote, Renan Bazzo chutou, Gilvan desviou e abriu o placar, chegando aos 30 gols na competição. Aos 18, veio o empate do Jaraguá. William arriscou. Wolverine defendeu, mas no rebote Bruninho deixou tudo igual antes do intervalo.

Segundo tempo

Se os primeiros 20 minutos foram de bastante intensidade, a precaução foi a tônica na volta dos vestiários. Com maioria nas arquibancadas, o Jaraguá tentava se impor. Aos 13, Pedrinho dominou e, com a perna esquerda mais calibrada, finalizou cruzado para virar o confronto: 2 a 1.

Nem parecia que o clube mineiro disputava a primeira final de Liga Nacional de sua história. Corajosa, foi para cima. Wolverine saiu rápido. Claudinho, atento, nem precisou dominar. Chute forte, cruzado, sem qualquer chance para Nícolas: 2 a 2.

Com pouco mais de dois minutos para o fim do tempo normal, Pedrinho completou cruzamento e parou na trave. Os 40 minutos regulamentares não foram suficientes para definir quem ficaria com o título.

Prorrogação e pênaltis

Com o cansaço começando a dar as caras, o Jaraguá continuou mais incisivo. Para o Praia Clube, as cinco faltas cometidas exigiram cautela. No primeiro tempo, a melhor jogada foi de Bruninho, que girou sobre a marcação e parou em Wolverine.

Na etapa decisiva, Marcênio fez grande jogada e escorou para Bruninho, que não desperdiçou. Era o gol do título. Faltando pouco mais de quatro minutos, o Praia Clube acionou seu goleiro-linha. Quando tudo parecia perdido, com apenas 22 segundos no cronômetro, Cabreúva arrancou com a bola dominada e anotou um golaço, levando a decisão para os pênaltis.

Na segunda decisão da LNF em jogo único, o Jaraguá voltou ao topo. Nas penalidades, Nenén, Eka, Bruninho, Marcênio, Pedrinho, Yan converteram para os catarinenses. No Praia Clube, Claudinho, Rudi, Igor Costa, Torres, Gilvan acertaram suas cobranças. No entanto, Rabisco parou em Nícolas, dando o título ao clube do norte catarinense 14 anos depois.