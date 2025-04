Assoeva confirma encerramento das atividades e presidente lamenta situação: "Se tu estás devendo, como vai formar um novo time?"

Em 2017, time foi campeão gaúcho e vice-campeão nacional. Ulisses Castro / Divulgação

A Assoeva, time tradicional do futsal gaúcho e nacional, vai deixar de existir. Após a primeira manifestação do presidente Engelberto Henn, que alegava uma forte possibilidade do encerramento das atividades em função de problemas financeiros enfrentados pelo clube, uma assembleia geral foi realizada na noite desta segunda-feira (31), e a decisão se manteve.

Com cerca de 20 pessoas, entre torcedores e membros da diretoria, a reunião foi realizada na Sala de Reuniões do Ginásio Poliesportivo do Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. Na conversa, ficou decidido que será encaminhada a baixa no CNPJ da equipe nesta terça-feira (1º). A decisão também foi motivada por uma recomendação da advogada do time.

Crise financeira

Há alguns anos, a Assoeva enfrenta dificuldades financeiras, assim como outros clubes do futsal brasileiro. Em 2024, a limitação ficou mais evidente quando a equipe terminou em penúltimo lugar na Liga Nacional de Futsal (LNF), vencendo apenas uma das 23 partidas disputadas.

Segundo Engelberto Henn, é impossível dar continuidade ao clube. Na visão do mesmo, a situação se deve ao não pagamento de dívidas dos últimos sete anos.

— Foi uma herança que foi se acumulando nos últimos sete anos. Ficaram contas a pagar, sempre a pagar, entraram processos trabalhistas... No fim, fica insustentável. Se tu estás devendo, como vai formar um novo time? — revelou Henn, chateado.

Para 2025, o objetivo era focar nas categorias de base, abrindo mão da disputa da LNF, competição em que a licença do clube de Venâncio Aires foi cedida para o Vélez Camaquã, por dois anos. Contudo, a nova decisão, do encerramento das atividades do clube, deu fim também as categorias de base.

O ex-jogador Boni, titular no título estadual de 2017 e no vice-campeonato da LNF do mesmo ano, estava responsável pela coordenação da base e por treinar a categoria sub-20. O mesmo revelou que foi pego de surpresa com o fim do clube.

O futuro

Sobre um possível retorno da equipe no futuro, Henn disse que uma nova entidade pode surgir nos próximos anos, mas não terá ligação com a Assoeva. Quanto a isso, ele lamentou a necessidade da decisão e disse que a cidade de Venâncio Aires está abatida.

— É muito ruim, muito triste, ter que encerrar as atividades. Mas em função de processos, não tem condições de honrar com os compromissos mais. Não tem como competir com times de alto padrão da Liga Nacional. Se você for ver, Magnus, ACBF, Corinthians, Atlântico... eles têm uma folha salarial muito grande. Para nós, em uma cidade do interior, fica muito difícil. A cidade está bem abatida em função disso — concluiu.

Confira o comunicado divulgado pela Assoeva

"A ASSOEVA vem enfrentando dificuldades financeiras que se agravaram muito no ano de 2024, chegando à insolvência. Ainda houve uma situação decorrente de demanda judicial, que restringiu a inclusão e exclusão de jogadores junto à liga/federação e confederação, o que, sob todos os aspectos inviabiliza a mantença das atividades. É lamentável, porém, irreversível a decisão de encerrar a ASSOEVA , agradecendo muito a todo o apoio, especialmente da torcida FEBRE AMARELA, que juntamente com a Prefeitura Municipal e nossos patrocinadores, fizeram esse sonho ser realidade por um longo e feliz tempo. Agradecemos TAMBÉM e de forma muito forte, a todos os dirigentes, equipe técnica e todos os jogadores de todas as categorias de todos os anos, que não mediram esforços para que a ASSOEVA se tornasse o que é e sempre será: GRANDE! O momento exige medidas drásticas, mas as memórias são as melhores. Não é possível nem cabível dar maiores detalhes, mas essa decisão foi muito pensada e protelada por um longo período, porém, não é mais viável seguir. Obrigado a todos, por tudo, pra sempre!"