Do fusca ao carro elétrico: como é a maior fábrica da Volks, que tem 60 mil funcionários e até ferrovias

Fundada pelo regime nazista de Adolf Hitler em 1938, a fábrica da Volkswagen em Wolfsburg – visitada nesta quarta-feira (2) pela comitiva gaúcha que veio ao norte da Alemanha – será peça-chave para produzir uma nova plataforma de carros elétricos compactos mais baratos. A montadora produzirá na unidade um modelo de US$ 20 mil a partir de 2027, para concorrer com os chineses. Respondendo a dúvidas sobre a transição energética dos veículos, os representantes da Volks que nos receberam lembraram que, salvo a regra mude, a Europa não fabricará mais carros a combustível (gasolina, diesel, etc.) a partir de 2035.