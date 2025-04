GP do Japão de Fórmula 1 terá carros com pinturas diferentes; veja imagens

Duas equipes decidiram mudar o visual para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 . Na corrida que ocorre no domingo (6), às 2h (horário de Brasília), a Red Bull e a Sauber terão novas cores para a terceira etapa da temporada.

A equipe austríaca, do tetracampeão Max Verstappen e do japonês Yuki Tsunoda, que vai fazer a estreia pela escuderia, vai com os carros brancos, com detalhes em vermelho. Uma homenagem à bandeira do Japão e também a um antigo carro da Honda, o RA272, de 1965.