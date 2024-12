Torcedor do Guarany de Espumoso é indiciado pela Polícia Civil por injúria racial no Gauchão de Futsal

Caso aconteceu no jogo de volta da semifinal do Gauchão de Futsal, em Espumoso. Reprodução / GZH

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o caso que aconteceu na semifinal do Gauchão de Futsal, entre Guarany e Atlântico, em Espumoso. O torcedor, suspeito de ter chamado o goleiro do time de Erechim de “macaco”, responderá pelo crime de injúria racial.

Conforme o delegado Felipe Cavalcanti, sete pessoas foram ouvidas. A investigação também analisou as imagens da transmissão da partida.

Com base nos depoimentos e nas imagens, o torcedor foi indiciado pelo artigo 2º da Lei do Crime Racial, que trata sobre ofender alguém por conta da cor ou raça. A punição poderá ser de dois a cinco anos de prisão. Além disso, a polícia indiciou o suspeito no artigo 41-B do Estatuto do Torcedor, que se refere a indivíduos que promovem tumulto ou insultam a violência em praças esportivas. Neste caso, a pena prevista é de um a dois anos de reclusão, além de multa.

Torcedor nega ofensas

O delegado não revelou o nome nem os detalhes do depoimento do acusado, mas afirmou que ele nega ter ofendido o goleiro João Paulo, do Atlântico.

A prisão preventiva não foi decretada, e ele poderá responder em liberdade. Com o fim da investigação, o inquérito foi para o Ministério Público.

Na semana passada, o homem foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e não poderá comparecer a jogos pelo período de 720 dias.

Relembre o caso

O caso ocorreu durante a partida de volta da semifinal do Gauchão de Futsal, no Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso. O Atlântico venceu no tempo regulamentar por 4 a 1, e encaminhou a decisão à prorrogação. Aos 4min10s do tempo extra, quando o placar estava 1 a 1, a partida foi paralisada após uma denúncia de injúria racial.

O goleiro João Paulo, do Atlântico, relatou ter sido chamado de "macaco" por um torcedor do time da casa. O atleta chegou a identificá-lo, mas a segurança privada contratada pelo Guarany não teria detido o homem. Por isso, jogadores e comissão técnica do Atlântico optaram por não retornar à quadra.