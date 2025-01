Yeesco Futsal confirma reforços antes da apresentação 

O fixo Farinha recebeu propostas de times europeus, mas teve contrato renovado com a Yeesco para 2025.

A Yeesco Futsal está completando o seu elenco para a temporada 2025. Nesta segunda-feira (13), o clube anunciou mais um reforço antes do início dos trabalhos , na quarta-feira (15) .

O nome oficializado foi o de Mateus Meira, que estava no Coronel Vivida , do Paraná, nas últimas três temporadas. O fixo ainda tem passagens pelo futsal árabe e também pelas categorias de base da ACBF.

O clube ainda está de olho no mercado e não descarta novas contratações nos próximos dias. Outra boa notícia para o torcedor de Carazinho foi a renovação do contrato com o fixo Farinha.