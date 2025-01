Passo Fundo Futsal anuncia a contratação de mais três reforços 

Ala Patrick Nunes, um dos reforços, estava no Horizontina.

O Passo Fundo Futsal segue anunciando os jogadores que farão parte do plantel em 2025. E nos últimos dias, o clube confirmou a chegada de mais três atletas, totalizando 10 nomes .

O fixo São Pedro , de 32 anos, chega ao PFF depois de passagens por clubes como Copagril, Toledo, Operário e Torreense, de Portugal. Outro nome para a posição é Cardelli , de 28 anos, que estava no Guarany, de Espumoso.

O ala direito Patrick é outro reforço confirmado no time do técnico Vandré da Costa. O jogador, de 22 anos, estava no Horizontina e já passou por clubes como ACBF e Atlântico.