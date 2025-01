Três clubes gaúchos ainda têm chance de disputar a Libertadores de Futsal de 2025; entenda

FBFS promove torneio especial para eleger representante brasileiro na Libertadores de Futsal. Conmebol / Divulgação

O ano promete começar quente para o futsal do Rio Grande do Sul — e não somente por causa das altas temperaturas do verão gaúcho. Entre 19 e 23 de fevereiro, até três clubes do Estado podem entrar em quadra pela Supercopa, torneio que credencia o campeão para disputar a Libertadores.

A competição foi criada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) porque, diferente do que ocorre no futebol, no futsal o Brasil só tem direito a uma equipe na competição continental.

E há três gaúchos ainda sonhando com a Liberta. Um deles é o Atlântico, de Erechim, que garantiu vaga na Supercopa graças ao título da Copa do Brasil em 2024. O outro é a Yeesco, de Carazinho, que conquistou seu espaço por conta do terceiro lugar no Brasileirão de Futsal do último ano.

Correndo por fora há ainda a ACBF, de Carlos Barbosa, que foi campeã da Copa Sul. A Laranja Mecânica, no entanto, precisará brigar pela última vaga na Supercopa na Copa dos Campeões. A decisão, que contará com o São João do Jaguaribe-CE (vice da Copa Nordeste) e o Estrela do Norte-AM (campeão da Copa Norte), ocorrerá em janeiro.

A CBFS ainda não anunciou qual será a cidade-sede da Supercopa. Já estão classificados para a competição, além dos times gaúchos, o Joinville (campeão da Taça Brasil), o Fortaleza (vice da Copa do Brasil) e o Apodi-RN (vice do Brasileirão).