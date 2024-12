Yeesco Futsal anuncia primeiros reforços para a temporada 2025

O mais aguardado era a definição do novo treinador . O desenrolar da história acabou sendo surpreendente. A Yeesco havia acertado a contratação de Guilhermo Verfe, no entanto, não podia anunciar oficialmente, pois ele tinha vínculo com o Traipu, de Alagoas.

Nas rodadas finais do Gauchão, inclusive, o profissional chegou a orientar alguns trabalhos para Gabriel Galeli, técnico interino desde a saída de Sérgio Lacerda. Porém, Verfe teria recebido proposta do Fortaleza, atual campeão do Brasileirão. Desta forma, a Yeesco efetivou Galeli no cargo.