Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Passo Fundo

Foi preso preventivamente nesta sexta-feira (14), em Passo Fundo, o suspeito do homicídio de um homem de 49 anos, em um posto de combustíveis, na RS-324.

Segundo a Polícia Civil, o homem confessou o crime que aconteceu em 9 de fevereiro. Em depoimento, ele alegou desavença com a família da vítima, identificada como José Mare Martins .

A prisão foi durante a Operação Capturas, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, e foi coordenada pela delegada Rafaela Weiler Bier, da Delegacia de Homicídios e Pessoas Desaparecidas (DPHPP).

Relembre o caso

Conforme a Brigada Militar (BM), a vítima estava com outro homem no estabelecimento, quando houve um desentendimento e uma briga generalizada. Foi no fim da noite de sábado, 9 de fevereiro.