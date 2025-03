Liga Nacional de Futsal tem tabela divulgada: gaúchos jogam em casa na primeira rodada

A maior competição de clubes do futsal brasileiro já tem data para começar e tabela definida. No dia 17 de abril, o atual campeão, Jaraguá, joga em casa contra o Umuarama, do Paraná. A primeira rodada terá mais 11 jogos até o dia 22.

As novidades nesta temporada são o Dracena, da cidade de mesmo nome, no interior de São Paulo, substituto do Taubaté; o Vélez, de Camaquã, que entrou na vaga da Assoeva, de Venâncio Aires; e o Cruzeiro, de Belo Horizonte, que assumiu a vaga do Brasília (DF).