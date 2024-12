Atlântico promove jogadores da base para o time profissional

O Atlântico promoveu três jogadores das categorias de base para o time profissional . Todos eles foram destaque do elenco sub-20 na conquista do vice-campeonato da Talentos LNF nesta temporada.

Entre as ascensões ao time principal está o goleiro Rodrigo . Ele foi eleito o melhor arqueiro da competição nacional. Também, ao longo da temporada, integrou o elenco profissional na disputa da Copa RS, Série Ouro e Gauchão de Futsal.

O ala Pedro Henrique e o pivô Dudu são os outros dois jogadores que subiram ao profissional. Agora, o elenco que será comandado pelo técnico Paulinho Sananduva conta com 18 atletas. Eles se apresentarão ao time de Erechim no dia 13 de janeiro, quando iniciarão as atividades de pré-temporada.