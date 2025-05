Passo Fundo inicia caminhada pelo título do Brasileirão de Futsal: "É o nosso grande objetivo"

A caminhada em busca do troféu inédito inicia neste sábado (10), às 16h. O primeiro compromisso será contra o Sport Recife , em Recife, no Ginásio Marcelino Lopes. O adversário foi o responsável pela eliminação do PFF em 2024.

O elenco do Passo Fundo Futsal iniciou a preparação para as competições desta temporada em fevereiro, e desde então disputou só a Supertaça Farroupilha, na qual ficou com o vice-campeonato. Segundo o treinador, esse período foi importante para o grupo de atletas se familiarizem com seus conceitos de jogos, visto que chegou ao comando do clube no início do ano.