Benfica e Sporting empatam e decisão do Português fica para a última rodada

O campeão português da temporada 2024/2025 só será conhecido na última rodada. Benfica e Sporting empatarem no dérbi da 33ª rodada da I Liga, realizado neste sábado no Estádio da Luz.

O jogo começou com Trincão colocando o Sporting na frente logo aos quatro minutos. No entanto, o turco Kerem Akturkoglu empatou a partida aos 63 minutos. Benfica e Sporting estão com a mesma pontuação, 79 pontos, restando apenas um jogo para o fim do campeonato.