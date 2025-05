OUÇA AGORA: Fortaleza x Juventude pelo Brasileirão

O Juventude enfrenta o Fortaleza neste sábado (10), pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo acontece no Estádio Presidente Vargas, às 16h.

O Futebol da Gaúcha transmite o confronto na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e no aplicativo GZH/opção Serra . A jornada esportiva inicia às 15h30min e a narração será de Tiago Nunes, com comentários de Maurício Reolon e reportagens de Eduardo Costa.

O Papo busca pontuar pela primeira vez fora de casa e quer se recuperar após quatro jogos sem vencer. O Leão também precisa de uma recuperação no campeonato, já que tem apenas uma vitória, ainda na primeira rodada. Ambos os times estão com sete pontos e, no momento, o time cearense abre a zona de rebaixamento.