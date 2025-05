Corinthians x Atlântico: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

Corinthians e Atlântico se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 20h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. A partida da quarta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) coloca frente a frente duas equipes do topo da tabela. O Galo é o líder com nove pontos, enquanto o Timão está na quinta posição, com sete.